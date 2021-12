Caminhada altera itinerário de ônibus no domingo

Devido à realização da Caminhada do Trabalhador, neste domingo, 1º, o tráfego do Largo do Campo Grande, ao lado do Hotel Sheraton, será interditado das 5h às 11h, a informação foi divulgada pelas Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O bloqueio também ocorre entre 11h e 14h na Rua Forte São Pedro e na Avenida Sete de Setembro, sendo proibido estacionar até a Praça Castro Alves. Por esse motivo, haverá mudanças nas linhas de ônibus que operam na região.

Durante esse período, as linhas que utilizam esta área farão o seguinte itinerário:

Linhas provenientes do corredor da Vitória:

- Com destino à Praça da Sé: Corredor da Vitoria, Rua Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Rua Euclides da Cunha, Rua da Graça, Largo da Vitoria, Ladeira da Barra e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino à Avenida Contorno: Corredor da Vitoria, Viaduto do C. Grande, Vale do Canela, Av. Contorno e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino Politeama/Lapa: Corredor da Vitoria, Rua Leovigildo Filgueiras, Retorno Praça Lord Crockane, Av. Vasco da Gama, Retorno, Av. Vasco da Gama, Vale dos barris, Lapa e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

Linhas provenientes da Rua Leovigildo Filgueiras:

- Com destino à Praça da Sé: Av. Garibaldi, Praça. Lord Crockane, Vale do Canela, retorno, Vale do canela, Av. Centenário e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino ao Campo Grande /C. da Silva: Av. Garibaldi, Pça. Lord Crockane, Vale do Canela, Viaduto do C. Grande, Rua Araújo Pinho e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino à Avenida Contorno: Av. Garibaldi, Pça. Lord Crockane, Vale do Canela, Av. Contorno e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino ao Politeama: Av. Vasco da Gama, Vale dos Barris, Politeama, Av. Joana Angélica e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino ao Viaduto do Campo Grande/Vale do Canela/Barra Avenida: Av. Garibaldi, Praça Lord Crockane, Vale do Canela, Viaduto da Gabriela, R. Princesa Isabel e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

As linhas Fazenda Garcia/Macaúbas e Ribeira/Barbalho/Garcia não vão entrar no Terminal da Fazenda Garcia, fazendo o seguinte itinerário: Politeama, C. Grande, Rua Leovigildo Filgueiras, R. Padre Domingos de Brito, Pça. Lord Crockane, Vasco da Gama, retorno, Vasco da Gama, Rótula dos Barris, Politeama, Joana Angélica e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

Linhas provenientes da Rua João Das Botas:

- Com destino à Praça da Sé: Rua João das Botas, r. Baronesa de Sauípe, R. Araújo Pinho, R. Padre Feijó e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino ao Politeama: Rua João das Botas, R. Leovigildo Filgueiras, R. Padre Domingos de Brito, Praça Lord Crockane, Vasco da Gama, retorno, Vasco da Gama, Rótula dos Barris, Politeama, Joana Angélica e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

-Com destino ao Corredor da Vitoria: Rua João das Botas, R. Baronesa de Sauípe, R. Araújo Pinho, R. Padre Feijó, Euclides da Cunha, R. da Graça, Largo da Vitoria e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino à Avenida Contorno: Rua João das Botas, R. Leovigildo Filgueiras, R. Padre Domingos de Brito, Vale do Canela, Av. Contorno e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

A linha Vale dos Rios/Stiep R4 seguirá pela Rua João das Botas, R. Baronesa de Sauípe, R. Araújo Pinho, R. Padre Feijó e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

Linhas provenientes do Campo Grande:

- Com destino ao Politeama/Lapa, Avenida Vasco da Gama (trecho Dique) ou Ogunjá: Viaduto do C. Grande, Vale do Canela, Viaduto Reis Católicos, Túnel Teodoro Sampaio, Av. Centenário, Rótula dos Barris e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino à Avenida Contorno: Vale do Canela, Av. Contorno e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

- Com destino Politeama/Joana Angélica: Viaduto do C. Grande, Vale do Canela, Viaduto Reis Católicos, Túnel Teodoro Sampaio, Av. Centenário, Rótula dos Barris, Politeama, Joana Angélica e, a partir deste ponto, retomam o seu trajeto normal.

A circulação dos coletivos retorna aos itinerários habituais após a Limpurb concluir os serviços de limpeza.

