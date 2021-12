Cajazeiras e Castelo Branco têm novo acesso nesta terça

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) altera nesta terça-feira, 9, os acessos de veículos aos bairros de Cajazeiras e Castelo Branco, visando melhorar o fluxo que costuma ser intenso.

E uma das medidas tomadas pelo órgão é abertura da rua da Somália, que já recebe tráfego de veículos, após a conclusão das obras de pavimentação, drenagem e passeios. A via terá sentido único, com fluxo saindo da avenida Aliomar Baleeiro, no sentido Cardeal Avelar Brandão Vilela.

Passam a ter sentido único também o trecho da rua Estrada Velha de Ipitanga, entre a Cardeal Avelar Brandão Vilela e a BR-324, com fluxo em direção à rodovia federal, e entre a rua da Somália e Aliomar Baleeiro, no sentido Brasilgás.

