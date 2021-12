Caçamba se choca em poste na Graça e deixa trânsito lento

Uma caçamba chocou-se em um poste na manhã desta segunda-feira, 20. O acidente ocorreu na avenida Princesa Isabel, no bairro da Graça.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito está congestionado. Uma viatura do órgão e a Coelba estão no local.

adblock ativo