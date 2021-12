Caçamba de areia é removida e trânsito flui na Av. Paralela

O trânsito já flui sem problemas na Av. Paralela, sentido Rodoviária, onde uma caçamba carregada de areia tombou por volta das 9h desta segunda-feira, 7.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), o veículo e a carga já foram retirados da via. Uma equipe da Limpurb retirou a areia da pista e colocou no canteiro central, liberando o fluxo de veículos. Ainda segundo a Transalvador, nesta segunda foram registrados três acidentes com dois feridos na capital baiana.

