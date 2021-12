Caçamba carregada de areia tomba na avenida Paralela

Uma caçamba carregada de areia tombou na entrada da via marginal da avenida Paralela nesta manhã de sexta-feira, 26. O acidente foi por volta das 5h, próximo à entrada da avenida Luís Eduardo Magalhães.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a caçamba permanece no local, com a areia espalhada pela via. Por conta do acidente, o trânsito na região está congestionado.

Homens do Corpo de Bombeiros e da Transalvador já trabalham para liberar o trânsito.

