Buraco na orla da Boca do Rio volta a ceder nesta segunda

O buraco aberto na avenida Otávio Mangabeira, na Boca do Rio, no último dia 29, vou a ceder na manhã desta segunda-feira, 4, próximo à antiga sede de praia do Bahia. De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o trânsito está com retenção no local, sentido o bairro da Pituba. Por conta disso, os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região.

