Buraco interdita via na Boca do Rio

Um buraco aberto em uma das faixas da avenida Otávio Mangabeira, na Boca do Rio, sentido Pituba, congestionou o trânsito na orla, nesta quarta-feira, 29, próximo à antiga sede de praia do Bahia.

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), foi realizado uma interdição na via. Com isso, a outra faixa está funcionando como mão-dupla, sentido Itapuã, reduzindo para metade a capacidade da avenida.

Os técnicos dos Recursos Humanos de Conservação de Obras Públicas (Sucop) estão no local realizando obras para fechar o buraco e liberar a via. Os agentes da Transalvador sinalizaram a avenida e trabalham organizando o trânsito na orla.

adblock ativo