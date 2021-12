Buraco em viaduto do Imbuí deve ser reparado até terça

O viaduto do Imbuí, que está interditado desde o sábado, 19, em decorrência de um buraco na pista, tem previsão para estar liberado até terça-feira, 22.

Equipes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) iniciaram um trabalho conjunto de reparação da área nesta segunda-feira, 22. A Embasa atua na galeria embaixo do viaduto para realizar a manutenção corretiva em uma tubulação de água, enquanto a Conder conclui a recuperação de todo o pavimento no trecho danificado.

O fornecimento de água foi afetado na parte alta do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que os motoristas que trafegam pelo viaduto, sentido Centro – para ter acesso ao bairro do Imbuí ou voltar para a avenida Paralela –, têm que pegar o viaduto do CAB.

