Buraco em ponte causa lentidão no trânsito da avenida Tancredo Neves

Um buraco na pista causou lentidão no trânsito da avenida Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 28.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a cratera se abriu em cima de uma ponte, próximo a um dos acessos para a rua Dr. José Peroba.

O órgão de trânsito sinalizou o local com cones para evitar acidentes e os agente trabalham no local para evitar congestionamento. No entanto, os motoristas devem redobrar a atenção para evitar riscos na área.

Em nota, a Superintendência de Obras públicas (Sucop) informou que trabalha para resolver a situação na via e uma equipe foi mobilizada para corrigir o problema.

Confira a nota completa:

"Com relação ao buraco na avenida Tancredo Neves, a Superintendência de Obras públicas - Sucop - informa que já está mobilizando uma equipe para realizar a correção do problema. Explica tratar-se de fuga de material, em virtude das placas de concreto da parte inferior da via terem descolado, desprotegendo o talude e fazendo com que o asfalto cedesse".

