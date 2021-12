Buraco em pista causa interdição em viaduto do Imbuí

O viaduto do Imbuí foi temporariamente interditado nos dois sentidos por conta de um buraco na pista. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o bloqueio foi realizado no último sábado, 19, e continua na manhã desta segunda-feira, 21.

De acordo com o órgão, os motoristas que trafegam pelo viaduto, sentido Centro – para ter acesso ao bairro do Imbuí ou voltar para a avenida Paralela –, têm que pegar o viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Por conta da interdição, o tráfego na localidade segue com intensidade até a saída da Paralela, nas imediações da concessionária Grande Bahia.

A Transalvador também registra outro ponto de lentidão na capital baiana, como na rua Oswaldo Cruz, a partir do Bompreço do Rio Vermelho. Nas demais vias de Salvador, o tráfego segue sem retenção.

