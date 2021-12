Buraco causa congestionamento na San Martin

Um buraco causou engarrafamento na avenida San Martin nesta quarta-feira, 9. A deformação no asfalto está na altura da garagem da São Luiz. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acionaram a Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) para resolver o problema.

O engarrafamento começava a partir do Retiro e segue até o Largo do Tanque.



Em nota, a Embasa informa que o vazamento de água foi corrigido na avenida San Martin e a repavimentação asfáltica no trecho da intervenção será executada ainda nesta quarta.

