Bueiro sem tampa põe motoristas em risco na Bonocô

Um bueiro da Embasa sem tampa atrapalha o trânsito no início da Avenida Bonocô, sentido Centro, nesta terça-feira, 9. De acordo com agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o buraco foi sinalizado, já que há risco de algum carro ficar preso pela pneu no local.

A Embasa foi acionada e enviou técnicos para o local, segundo o órgão municipal. A situação afeta o trânsito na região.

Nesta segunda, 8, uma tubulação da Embasa rompeu e abriu uma cratera, que engoliu um carro, no Imbuí. Ninguém ficou ferido, mas a frente do carro foi danificada.

