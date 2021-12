BRT deverá reduzir para 16 min trajeto entre Lapa-Iguatemi

O prefeito de Salvador, ACM Neto, e o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, apresentaram à imprensa, nesta quarta-feira, 13, o projeto do sistema BRT Lapa-LIP (Ligação Iguatemi-Paralela). Com a intervenção, que deverá ser iniciada em abril de 2014 e finalizada em dois anos, a expectativa é de que os 8,6 km de avenidas que ligam a Estação da Lapa ao Iguatemi sejam percorridos em 16 minutos.

Conforme a Prefeitura, o BRT (Bus Rapid Transit) será formado por vias exclusivas de ônibus articulados e climatizados, três viadutos, cinco elevados e nove estações de embarque e desembarque. O sistema será integrado a outros dois corredores de 13,7 km ligando a Paralela ao Aeroporto e de 27 km ligando a Pituba à Orla e ao Aeroporto, totalizando 49,3 km de corredores de transporte com faixas exclusivas.

A obra totaliza investimento de R$ 800 milhões, com R$ 300 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana e R$ 500 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal, com a contrapartida do Executivo municipal.

ACM Neto disse que a estimativa é de que 35 mil pessoas utilizem o corredor exclusivo por hora. Segundo Neto, até mesmo quem anda de automóvel será beneficiado, pois o sistema prevê faixas contínuas e de via expressa para quem utiliza transporte privado. O gestor municipal disse, ainda, que espera que, caso haja a integração do BRT com o metrô, seja resolvido o problema da mobilidade na região.

O secretário Aleluia explicou que a Avenida Vasco da Gama terá quatro das nove estações previstas: Dique, HGE, Ogunjá e Rio Vermelho. As outras cinco serão na Lucaia, Ceasa, ACM, Hiper e Iguatemi. Para integrar a via a outros corredores, serão construídos viadutos na Garibaldi, no Parque da Cidade e no Iguatemi. O projeto contempla ainda ciclovias, áreas verdes de parque lineares.

Conforme a Prefeitura, o fluxo contínuo está garantido pela ausência de cruzamentos ou semáforos. Além da integração com as estações do metrô, o corredor vai operar conectado a outras linhas de ônibus coletivos da cidade, o que permite às pessoas acessar a via mais rápida no seu trajeto diário.

Aleluia disse que o controle e o monitoramento serão feitos por fiscalização eletrônica. O secretário salientou ainda que outras ações paralelas já estão sendo realizadas, a exemplo do processo de requalificação da Estação da Lapa.

De acordo com a Prefeitura, a construção de novas vias exclusivas de transporte público coletivo é uma das iniciativas do Planejamento Estratégico de Salvador, que tem como resultados esperados a redução dos congestionamentos nos principais corredores de tráfego da cidade, além de aumentar a velocidade média dos deslocamentos, reduzindo o tempo de viagem.

Confira vídeo divulgado pela Prefeitura que mostra como vai funcionar o sistema de BRT:

