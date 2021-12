BR-324 terá trecho interditado a partir desta sexta

A faixa da BR-324, sentido Feira de Santana, localizada entre o viaduto do bairro de Águas Claras e a entrada para o bairro de Porto Seco Pirajá será interditada pela concessionária Via Bahia, a partir desta sexta-feira, 18.

De acordo com a concessionária, o motivo da interdição é por conta de reparos no asfalto que devem ser realizados até o próximo domingo, 20. Durante o período da obra, equipes de inspeção de tráfego estarão no local.

A Via Bahia avisa que vai instalar placas de atenção indicando os trechos interditados e os desvios. É necessário que os motoristas tenham cautela, reduzam a velocidade e respeitem a sinalização. A concessionária atende a chamados através dos telefones 0800-6000-324 para a BR-324 e 0800-6000-116 para a BR-116.

