BR-324 terá interdições em 8 pontos até agosto para obras

A partir desta segunda-feira, 3, o motorista que for utilizar a BR-324 deve redobrar a atenção. Alguns trechos da via estarão com uma faixa de tráfego a menos. A concessionária ViaBahia, que administra a BR, inicia obras de longa duração, com finalização prevista para agosto deste ano.

As intervenções são para alargamento, recuperação de estruturas de pontes e viadutos e implantação de barreiras de proteção.

Para minimizar os transtornos aos usuários, as interrupções ao tráfego serão programadas e realizadas em etapas, das 6h às 18h.

As obras no sentido Feira de Santana acontecem nos seguintes pontos:

KM 553,730 m;

KM 559,300 m;

KM 560,553 m;

KM 572;

KM 576,514 m.

No sentido Salvador:

KM 559,300 m;

KM 586,700 m.

E um ponto de passagem superior:

Km 599.

