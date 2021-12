BR-324 terá controle eletrônico de tráfego

A BR-324 terá monitoramento eletrônico do tráfego. Ao longo do trecho de 113,2 km, que liga Salvador a Feira de Santana, serão instalados contadores para medir o fluxo de veículos, dados meteorológicos e um circuito de TV com 32 câmeras (veja o trecho que vai ganhar os equipamentos na infografia ao lado).

A instalação do projeto denominado "Sistema Inteligente de Transporte" será feita pela Via Bahia. A empresa também administra o trecho da BR-116 que vai de Feira de Santana até a divisa da Bahia com Minas Gerais.

Nesse primeiro momento, apenas a BR-324 será contemplada com a instalação dos equipamentos. As informações dos aparelhos serão disponibilizadas no site da concessionária.

Para controlar a velocidade na rodovia, já estão sendo implantados 15 radares fixos, em locais definidos pela concessionária a partir da orientação da Polícia Federal.

Segurança - Segundo a assessoria de comunicação da empresa, a localização dos equipamentos não será divulgada para evitar atos de vandalismo. O objetivo do projeto de monitoramento eletrônico é reduzir o número de acidentes na BR-324, uma das mais movimentadas do País.

Ainda segundo a assessoria, a instalação dos equipamentos não vai significar aumento da tarifa de pedágio.

Cobrança - Atualmente, quem transita pela BR-324 encontra dois trechos com pedágio: um em Amélia Rodrigues e outro em Simões Filhos. Os valores das tarifas variam de R$ 0,90 a R$ 16,10, a depender do dia da semana e do tipo de veículo.

A previsão é que no mês de maio todo o projeto esteja funcionando. Até o fim do ano, os trechos da BR-116 também receberão os aparelhos.

