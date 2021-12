Bonocô terá faixa interditada no fim de semana

Uma faixa da Avenida Bonocô será interditada, durante as madrugadas deste fim de semana, para obras do metrô. A CCR Metrô Bahia, concessionaria que administra o metrô, informa que, a faixa próxima ao canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, no sentido Ogunjá - Rótula do Abacaxi, será interditada para obras de montagem do módulo de cobertura da Estação Bonocô.

A interdição da faixa acontecerá durante as madrugadas dos seguintes dias:

- Sábado, 28, será interditada das 22H às 5H de domingo, 1º.

- Domingo, 1º, fica interditada das 22H às 5H de segunda-feria, 2.

