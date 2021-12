BMW bate em poste e complica trânsito na Avenida ACM

Um carro (BMW z4) bateu em um poste de energia elétrica e caiu em uma vala na Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 25. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), devido ao acidente, que aconteceu próximo ao supermercado Makro, o trânsito ficou lento no local.

Não há informações sobre o que teria feito o motorista perder o controle do carro. Após a batida, o poste ainda caiu sobre o veículo, que ficou com a parte da frente destruída. Apesar do susto, o motorista passa bem, segundo informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Unidades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local. Um guincho será utilizado para retirar o carro da vala. Homens da Transalvador também estão na avenida e ajudam a organizar o trânsito, já que parte das sinaleiras instaladas no local deixou de funcionar com a queda do poste.

