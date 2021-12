Blitzen da Lei Seca apreendem 38 carteiras de habilitação

Dois motoristas que dirigiam sob efeito do álcool, 12 veículos removidos e 38 carteiras de habilitação apreendidas. Estes foram alguns números que resultaram das blitzen da Lei Seca, realizadas por agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) no último final de semana.

O balanço foi divulgado pelo órgão nesta segunda-feira, 18, e trouxe ainda outras estatísticas. Nos dois dias, foram abordados 253 motoristas, sendo que 33 se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio da Transalvador, no Vale dos Barris.

