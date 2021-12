Betoneira quebrada congestiona Dique e Bonocô

Um caminhão betoneira (que transporta concreto) quebrou no Dique do Tororó sentido Bonocô na manhã desta segunda-feira, 13, congestionando a via. Parte da carga derramou na pista, o que dificulta ainda mais o trânsito na região.



Motoristas também enfrentam retenção no Largo do Tanque, por conta de um semáforo quebrado no Retiro e fluxo de veículos intenso nesta região. O trânsito também está lento na Paralela, ACM, Orla, Lucaia e Rótula do Abacaxi.

No início da manhã, falta de energia provocou o desligamento dos semáforos de parte do Rio Vermelho, Pituba e Dendezeiros. A situação causou transtornos no tráfego, mas os equipamentos já voltaram a funcionar.

Acidentes - Um motociclista ficou ferido após cair na Avenida Paralela sentido Rodoviária. Outro homem ficou ferido após a moto que pilotava colidir com um carro de passeio na Avenida Pinto de Aguiar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) registraram mais três acidentes nesta manhã, incluindo uma colisão seguida de capotamento no cruzamento da Avenida Lucaia e um engavetamento entre três automóveis na Pituba, ambos sem vítimas.

