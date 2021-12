Barreiras para Carnaval geram congestionamento nas proximidades dos circuitos

Ruas e avenidas que dão acesso aos circuitos Dodô e Osmar do Carnaval em Salvador registram congestionamento no início da noite desta quinta-feira, 8. O motivo da lentidão são as barreiras de trânsito que foram instalados pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) para a folia.

De acordo com o órgão, os dois sentidos da avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) e a avenida Anita Garibaldi (sentido Federação) estão engarrafadas. No total, foram instaladas 113 barreiras que impedem a entrada e saída de veículos.

