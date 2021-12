Barreiras de trânsito são retiradas dos circuitos da folia

Todas as barreiras instaladas pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) foram retiradas pelo órgão nesta quarta-feira, 18. Segundo a Transalvador, as barreiras do Circuito Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) foram retiradas pela manhã enquanto as do Circuito Dodô (Barra/Ondina) foram retiradas por volta das 16h.

Ao todo, foram instaladas 104 barreiras, 47 fixas e 57 móveis. As fixas ficaram mais próximas dos circuitos do Carnaval e foram instaladas com prismas de concreto, impedindo a passagem de qualquer veículo, durante todo o período da folia. Já as móveis auxiliavam na fiscalização dos agentes de trânsito.

O trânsito em Salvador flui sem maiores transtornos no início desta noite, ainda de acordo com órgão de trânsito. Também não foram registrados acidentes graves, apenas duas colisões, com um ferido, que aconteceram pela manhã e não causam mais reflexos no tráfego de veículos.

