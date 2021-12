Barra terá controle de velocidade; entenda como funcionará

A prefeitura anuncia alterações no trânsito da Barra, cuja entrega das obras de revitalização da orla está marcada para esta sexta-feira, 22.

As principais mudanças acontecerão na Av. Sete de Setembro, entre da rua Barão de Itapuã ao Yatch Club, e na Av. Oceânica, entre o Barracenter e o Caranguejo do Farol. Nesses locais, o trânsito de veículos só será permitido a moradores e prestadores de serviços essenciais, com velocidade máxima de 20 km/h. O estacionamento será vetado.

A velocidade será de até 30 km/h na Av. Sete de Setembro (entre o Hospital Espanhol e o Farol da Barra); trecho da Av. Princesa Isabel (próximo ao Porto da Barra) e nas ruas Marquês de Caravelas, Marques de Leão, Afonso Celso, Lemos de Brito, Barão de Itapuã e Barão de Sergy.

O controle de velocidade será feito por meio de fotossensores instalados em pontos estratégicos das vias.

O estacionamento de veículos estará garantido com vagas que serão disponibilizadas em duas modalidades: Zona Mista (que reúne zonas Azul e Verde) e a Zona Verde, a depender da via.

A Zona Azul é aberta ao público em geral e funcionará todos os dias, das 7h às 18h, com tarifa de R$ 3 para curta duração (período de duas horas) e de R$ 6 para o período noturno (19h às 7h do dia seguinte).

A Zona Verde é destinada a pessoas que residem na via, mas cujo imóvel não possui garagem. Para utilizar este tipo de vaga, é necessário solicitar a credencial na Transalvador que, após avaliação e aprovação do pedido, emitirá o documento que deverá estar visível no parabrisa.

O horário de funcionamento será de segunda à sexta-feira, das 19h às 7h do dia seguinte; aos sábados, a partir das 14h; e durante todos os domingos.

A Zona Mista está localizada nas duas pistas da rua Marques de Leão e no lado direito da rua Barão de Sergy.

Apenas a Marques de Leão terá Zona Azul para o período noturno. A rua Afonso Celso terá, exclusivamente, Zona Verde, com funcionamento no período noturno, do lado direito da via.

A Transalvador instalou os chamados segregadores (pequenos blocos de concreto em formato triangular) para evitar que os veículos estacionem em cima do passeio nas demais ruas.

A sinalização também foi montada para indicar a nova velocidade das vias, fiscalização eletrônica e as áreas de zonas Azul e Verde.

