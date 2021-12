Barra tem trânsito congestionado na manhã deste sábado

O trânsito na Barra está congestionado na manhã deste sábado, 25, de acordo com informações enviadas por moradores da região. Eles alegam que as obras de requalificação do bairro e as contantes mudanças de sentidos nas ruas do bairro são os responsáveis pelo congestionamento.

Já a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que não nenhum registro de ocorrências na Barra.

