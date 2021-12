Bandidos em fuga se envolvem em acidente na Paralela

Um veículo roubado bateu em outro automóvel na manhã deste domingo, 2, na avenida Paralela, sentido Centro. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), três assaltantes seguiam em fuga com um HB20 cinza, de placa OUQ-4341, quando perderam o controle do carro e colidiram em um Golf branco, de placa NZA-7666.



O filho do proprietário do Golf, Cláudio Santos, relatou que o pai seguia na Paralela com a esposa e o irmão quando o carro dele foi atingido pelo HB20, que estava em alta velocidade. "Acho que eles não sabiam conduzir o HB20, que era automático e perderam o controle", analisou Cláudio.

Os dois automóveis rodaram na pista e subiram o canteiro central na contramão. Após o acidente, os criminosos fugiram a pé. De acordo com Cláudio, seu tio contou que o trio de criminosos saiu do carro armado. Eles não chegaram a ameaçar os pais e tio de Cláudio, que não ficaram feridos no acidente.

Assalto

O HB20 foi roubado na porta de casa no bairro do Novo Marotinho, na Estrada Velha do Aeroporto. De acordo com a esposa do proprietário do carro, de prenome Marilda, o marido foi abordado pelos assaltantes quando saía de casa. Ele ainda tentou evitar a ação, mordeu um dos bandidos e tentou soltar os cães. Mas não teve êxito, já que o trio estava armado.



*Colaborou o repórter fotográfico Luciano da Matta

adblock ativo