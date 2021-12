Balanço do feriadão aponta 155 acidentes na Bahia

Durante o feriadão foram registrados 155 acidentes nas rodovias que cortam a Bahia. O balanço indica quatro mortos e 95 feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontou uma redução de 89,49% no número de mortes nas estradas sob sua jurisdição no Estado. A comparação é com 2010, quando aconteceram 19 mortes. O levantamento levou em consideração os dados de 2010, pois, no ano passado, o 7 de Setembro caiu numa quarta-feira, sem feriadão. Já a PRE, por este mesmo motivo, não fez comparação com 2011.

Em todo o Estado, a PRF fiscalizou 4.806 veículos e 4.269 pessoas. Destas, 26 foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária, por razões como mandado de prisão em aberto, posse de veículos roubados, embriaguez e porte de drogas. Na BR-324, Km-550, em Amélia Rodrigues, o motorista de um caminhão-cegonha acabou detido por direção perigosa. Usando uma máscara que representava um diabo, ele foi acusado de assustar motoristas e empurrar carros para fora da pista.

Em nota, a PRF informou que, durante a abordagem, o condutor, cujo nome não foi revelado, disse que estava querendo assustar quem trafegava na rodovia. O homem informou também que seguia para São Paulo.

Retorno - Nesta segunda, o fluxo de retorno à cidade continuou intenso, mas com filas menores no sistema ferryboat. A média de espera para embarque que, no domingo, chegou a cinco horas, caiu. "Pegamos uma pequena fila dentro do pátio de embarque, onde aguardamos em torno de duas horas", disse a turismóloga Sueli Fernandes. Segundo a assessoria de comunicação da TWB Bahia, empresa que administra o sistema, cinco ferries operaram na travessia durante todo o dia, sendo dois em horário regular e outros três em operação de chegada e retorno imediato.

Nas lanchas que fazem a travessia Mar Grande- Salvador, o movimento foi intenso até o final da manhã. "Tentei fugir da fila no domingo, mas esperei uma hora para conseguir embarcar", disse Samanta Souza, 23 anos.

Para atender à demanda, oito lanchas que operavam na travessia, saíram do Terminal Marítimo de Mar Grande a cada 10 minutos. Com a diminuição do fluxo no final da manhã, as saídas voltaram a acontecer a cada 30 minutos. Na Rodoviária, o movimento foi intenso apenas nas primeiras horas da manhã, segundo a Agerba.

