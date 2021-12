Baixa dos Sapateiros terá tráfego desviado durante o fim de semana

A Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que o trafego de veículo na Av. JJ Seabra, nas proximidades do Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, será bloqueado. A medida já começa a valer a partir da manhã deste sábado, 20, às 9h, com previsão para durar até domingo.

De acordo com a entidade municipal, o fluxo de veículo será desviado no Aquidabã, de onde os condutores poderão chegar ao Vale do Nazaré e acessar a Av. Joana Angélica.

A interdição na localidade será necessária para que a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) realize o reparo de uma cratera que se abriu na via.

