Baianos tem apenas mais 10 dias para pagar IPVA com desconto

Os proprietários de veículos registrados na Bahia tem apenas mais dez dias para pagar o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) com 10% de desconto. O abatimento é válido apenas para os pagamentos em cota única até o dia 5 de fevereiro.

O pagamento integrado considera ainda a taxa de licenciamento e eventuais multas do veículo. Os valores podem ser consultados no site da Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz-BA). Para efetuar o pagamento é preciso dirigir-se a uma agência ou caixa eletrônico do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, com o número do Renavam.

Existe ainda a possibilidade de quitar o IPVA com 5% de desconto, pagando o valor integral do imposto no dia do vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo. Outra opção é parcelar a taxa em três vezes.

