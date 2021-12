Ba-Vi: Transalvador realiza operação de trânsito neste domingo

Será montado neste domingo, 11, uma operação especial de trânsito para o jogo entre Bahia e Vitória, no Estádio Manoel Barradas. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o foco é permitir que os torcedores tenham um livre acesso ao Barradão.

A partir das 13h, o tráfego de veículos será interditado até uma hora após o fim da partida em frente ao estádio, nos dois sentidos da rua Arthémio Castro Valente, entre a avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva e praça Júlio Rego (a rotatória). Além disso, serão instaladas duas barreiras de trânsito uma na rotatória do Barradão e uma ao final da avenida Mário Sérgio.

Os veículos que passam pela avenida Luís Viana, com destino à avenida Aliomar Baleerio (e vice-versa), podem utilizar como opção de tráfego a rua Aymoré Moreira ou rua Mocambo.

Já a avenida Maria Lúcia (Canabrava) ficará em sentido único em direção a São Marcos. A mudança será apenas durante o período de uma hora após o fim do jogo, no trecho que envolve o acesso o Barradão e a praça São Rafael. Os automóveis que circulam pela avenida São Rafael com destino à avenida Maria Lucia podem utilizar as ruas São Marcos, Jayme Vieira Lima e avenida Aliomar Baleeiro.

