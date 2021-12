Ba-VI deixa trânsito lento na Avenida Paralela

O trânsito está lento na Avenida Paralela, sentido aeroporto, por conta da realização do BA-VI no Estádio Manoel Barradas Carneiro, mais conhecido como Barradão, no bairro de Canabrava.

O ponto mais crítico é em frente ao Shopping Paralela, por conta do retorno que dá acesso ao bairro do Trobogy, um dos caminhos para se chegar ao estádio.

Também está congestionado o trânsito na Avenida Paralela, sentido Iguatemi, próximo à Unijorge e na Avenida São Rafael.

