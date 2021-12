Ba-Vi altera trânsito no Dique e Bonocô

O tráfego está interditado no Dique do Tororó sentido Barris e na Rua da Ladeira da Fonte das Pedras neste domingo, 12, por conta do Ba-Vi, que vale pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2013. A alteração vale por todo o dia.

O fluxo de veículos também está modificado parcialmente na Avenida Bonocô, a partir da entrada do Vale do Ogunjá, e na Joana Angélica, após a Praça da Piedade. Apenas ônibus, táxis com passageiros, carros de moradores ou torcedores credenciados podem passar.

Confira a alteração no tráfego por conta do Ba-Vi:

