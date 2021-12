BA-531 é interditada para obras de requalificação

Os motoristas que utilizam a BA-531 devem ficar atentos as mudanças. A Concessionária Via Bahia vai interditar temporariamente a partir da próxima segunda-feira, 8, a alça do viaduto da Via Cascalheira, que dá acesso à Via Parafuso (BA-535), no sentido Salvador.

Segundo a Bahia Norte, a interdição é motivada pelas obras de requalificação do trecho, que serão iniciadas a partir do dia 15 de julho e tem a previsão de conclusão em 90 dias.

O motorista que pretende retornar para Salvador, durante este período, vai precisar utilizar o Viaduto dos Trabalhadores ou a rotatória Ford, além de ficar atento a sinalização da via.

As outras vias não serão afetadas, os demais sentidos vão funcionar normalmente, incluindo o acesso à Avenida Industrial.

