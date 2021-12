BA-093 vai ser interditada para instalação de passarela

A instalação das vigas-rampa da passarela de Palmares, localizada no km 10,3 da rodovia BA-093 (em Simões Filho), vai modificar o tráfego de veículos nessa terça, 6, e quarta-feira, 7. A Concessionária Bahia Norte, responsável pela estrutura, vai sinalizar o local e orientar os motoristas.

Na terça-feira, 6, a montagem será feita no sentido Camaçari, entre as 8h e 16h e, durante esse período, uma das faixas da pista e o acostamento serão interditados. Os motoristas terão como opção a faixa de velocidade. Além dessas intervenções, em determinados períodos, a Bahia Norte vai interromper totalmente o fluxo de veículos. Serão oito paralisações, com duração de 15 minutos cada, ao longo da montagem.



Na quarta-feira, 7, a instalação será no sentido Salvador, no mesmo horário. A via marginal será totalmente interrompida e os condutores devem seguir pela via principal. Porém, ao longo do dia, uma das faixas da principal também será interditada. A faixa de velocidade ficará livre até o momento do içamento da carga, quando será necessária a paralisação total do fluxo de veículos, por questão de segurança. Serão sete interrupções totais, com duração de dez minutos cada.

No último domingo, 4, foi instalada a viga central e, após essa etapa, a Concessionária dará início à fase de montagem das lajes e de acabamento para a liberação da passarela.

adblock ativo