Avenida Suburbana ganha duas novas linhas de ônibus

Duas novas linhas de ônibus [confira os itinerários] que passarão na avenida Suburbana foram divulgadas nesta terça-feira, 3, quando dez novos coletivos começaram a fazer os trajetos. O aumento feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) foi resultado dos estudos de reestruturação do sistema de transporte público que passa no local.

Os coletivos da empresa Plataforma (cor amarela) farão as linhas "Itacaranha - Estação Iguatemi" e "Itacaranha - Terminal da França". O ponto de partida será no Posto BR de Itacaranha.

Agentes municipais estão em operação na avenida para auxiliar os usuários e monitorar o funcionamento destas novas linhas. No sábado, 31, representantes da Plataforma distribuíram panfletos aos moradores.

Outras alterações

Desde o dia 19 no mês de outubro, 29 ônibus extras estão rodando em toda a avenida. Além disso, foram antecipados os pontos de partida de sete linhas que passam por este corredor nesta terça, que agora partem do Posto BR de Itacaranha.

As linhas com os pontos alterados foram: Mirantes de Periperi (Itacaranha) - Boca do Rio/Rodoviária, Paripe-Barra, Paripe-Rodoviária, Mirantes de Periperi-Itaigara, Mirantes de Periperi-Ondina e Alto da Terezinha/Rio Sena - Pituba.

