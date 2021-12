Avenida Sete passa por alterações de trânsito e transporte neste fim de semana

Pedestres e motoristas que pretendem circular pela avenida Sete neste fim de semana devem ficar atentos. O tráfego de veículos e o itinerário de ônibus que passam na região serão alterados no sábado, 23, e domingo, 24, para a realização de serviços da Embasa.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) o bloqueio ocorre no trecho que vai desde a rua Forte de São Pedro até a Praça da Piedade, entre as 14h do sábado e as 4h de segunda-feira, 25.

Os veículos provenientes do Campo Grande com destino à Praça Castro Alves terão como opção de tráfego a rua Gamboa de Cima, avenida Lafayette Coutinho (Contorno), rua da Bélgica, rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já quem tem como destino a avenida Joana Angélica, deverá descer a Ligação Campo Grande – avenida Reitor Miguel Calmon, av. São Jorge, av. Reitor Miguel Calmon, Viaduto dos Reis Católicos, av. Centenário, av. Vale dos Barris, São Raimundo e rua Direita da Piedade.

O órgão afirma que o bloqueio não afetará o trânsito dos veículos que estejam na Rua Forte de São Pedro ou na Rua Carlos Gomes com destino ao Campo Grande.

Ônibus

Completando as alterações na avenida Sete, o trecho entre a Casa D'Itália e a Praça da Piedade e o acesso à rua do Politeama serão interditados na tarde do sábado até a noite de domingo. Assim, algumas linhas de ônibus terão seus itinerários modificados.

As linhas abaixo deverão passar pelo Largo do Campo Grande, rua Forte de São Pedro, retornando na Casa D´Itália, avenida Sete de Setembro, Largo do Campo Grande, avenida Araújo Pinho, rua Dr Augusto Viana, rua João das Botas, av Leovigildo Filgueiras, rua Padre Domingos de Brito, Praça Lord Cockrane, avenida Anita Garibaldi, avenida Vasco da Gama , retornando no Posto de Gasolina Menor Preço, avenida Vasco da Gama, Praça João Mangabeira, Vale dos Barris, rua Clóvis Spínola, seguindo daí os itinerários normais.

