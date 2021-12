Avenida Paulo VI mudará em 10 dias, diz prefeitura

Depois das modificações no tráfego do Centro Histórico, com a inversão de sentidos nas ruas Chile e da Ajuda, que começará a partir deste sábado, 27, a Prefeitura de Salvador dará continuidade às mudanças no trânsito anunciadas no primeiro semestre.

Segundo o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), Fabrizzio Müller, as mudanças na Av. Paulo VI, na Pituba, começarão no máximo em dez dias: "Esperamos passar o período de chuvas para começar as obras. A Paulo VI é a mais complexa das modificações, pois mexeremos em todos os pontos no entorno da via".

A avenida, em mão dupla, passará a ser mão única no sentido Caminho das Árvores, com uma faixa exclusiva para ônibus no contrafluxo.

Sobre as alterações na Rótula do Abacaxi, Müller diz que a intenção é entregar a obra o mais rápido possível. "Trabalhamos em conjunto com o Estado, que já modifica a geometria, abrindo uma via no canteiro. A previsão é que em torno de 15 a 20 dias a obra seja entregue", informa.

Ele conta que a partir do dia 5 de agosto também serão feitas alterações na orla, em horário de pico (por volta das 17h30), e que em outros trechos da cidade modificações começam a ser feitas em horários críticos. Na Avenida Tancredo Neves, o retorno para o Costa Azul fica fechado por volta das 17h30.

Placas - Nesta quarta-feira, 24, à tarde, nova sinalização começou a ser instaladas nas ruas Chile e da Ajuda. As placas ficam cobertas até esta sexta, 26, à noite.

"Aproximadamente 57 placas serão colocadas para indicar os motoristas sobre o novo percurso que deverão seguir a partir de sábado", explica o supervisor de sinalização da Transalvador, Cezar Passos. Também um semáforo foi instalado na interseção entre as duas ruas.

Alguns taxistas que atuam na região reclamam da mudança. "Com essa inversão ficará complicado para os motoristas que são acostumados a vir nessa direção", diz o taxista Paulo Sérgio Souza.

A também taxista Queila Jorge diz que não sabia das mudanças no tráfego da região: "Acho que a alteração precisa ser mais divulgada, muita gente não sabe, pode se confundir e um acidente pode até ser provocado".

No sábado, técnicos da Transalvador estarão no local para orientar os motoristas sobre as modificações. As alterações fazem parte de um pacote de intervenções a curto prazo para desafogar o trânsito de Salvador e foram anunciadas pelo prefeito ACM Neto em maio.

Serão gastos R$ 2,4 milhões com as mudanças. As ações foram planejadas por técnicos da Transalvador, sendo a maioria para testes. Caso haja resultados, as modificações permanecerão.

