Avenida Paralela tem trânsito intenso na manhã desta terça

O trânsito na avenida Paralela amanheceu com fluxo intenso de veículos nesta terça-feira, 31, sentido Centro da cidade. A lentidão ocorre por conta das interdições para as obras do metrô de Salvador.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o motorista que precisa passar pela região deve redobrar a atenção devido aos desvios feitos próxima ao Shopping da Bahia.

O trecho está interditado desde o dia 9 de janeiro e a previsão é que dure cerca de 50 dias.

Alternativas

O motorista pode usar vias alternativas, como a avenida Luiz Eduardo Magalhães para acessar a avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) e o Acesso Norte.

Para acessar a avenida ACM, Tancredo Neves e Caminho das Árvores, o condutor pode usar a avenida Octávio Mangabeira (orla).

Para acesso a avenida Paralela pela orla, as opções são as avenidas Orlando Gomes e Pinto de Aguiar e pelo bairro do Imbuí.

