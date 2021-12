Avenida ACM terá 2 faixas interditadas para obras do metrô

Duas pistas da avenida ACM no sentido Rótula do Abacaxi serão interditadas nesta quinta-feira, 25, e sexta-feira, 26, devido às obras da Linha 2 do Metrô de Salvador. Serão 80 metros bloqueados em frente ao Terminal Rodoviário.

De acordo com a CCR Metrô Bahia, a interdição acontecerá das 23h às 5h. A empresa ainda informa que o local estará sinalizado e terá a presença de monitores de tráfego da Transalvador.

