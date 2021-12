Av. Tancredo Neves segue com trânsito engarrafado

O primeiro dia útil após as mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus que circulam pela Avenida Tancredo Neves foi de trânsito complicado a partir do começo da noite.

Desde o último sábado, 19 linhas que trafegavam por pela avenida para ter acesso à Paralela e ao Iguatemi começaram a passar pela Alameda Salvador, via localizada ao lado do Salvador Shopping.

A reportagem de A TARDE esteve na região em três horários diferentes - no início da manhã, ao meio-dia e no início da noite - e, embora o trânsito tenha fluído bem durante o dia, a partir das 18 horas o congestionamento ficou intenso.

"O trânsito nesse horário é sempre complicado, mas hoje (segunda-feira) as coisas estão ainda piores", considerou André Ribeiro, 27 anos, que aguardava seu ônibus na frente do Salvador Shopping.

Apesar do congestionamento e da longa espera, a expectativa de Maria Calmon, 23, é de melhora. "É claro que os engarrafamentos não vão desaparecer de um dia para o outro, ainda mais nessa região. É aguardar e ver se a partir de amanhã as coisas melhoram", disse.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) fizeram uma operação especial para orientar motoristas e passageiros.

Avaliação

O diretor de trânsito da Transalvador, Marcelo Corrêa avaliou como satisfatório o primeiro dia útil após as mudanças.

De acordo com ele, no entanto, ainda é cedo para elaborar um diagnóstico preciso sobre a alteração.

"Precisamos de mais tempo para observar o impacto dessa alteração. Nossas equipes vão continuar no local nos próximos dias para auxiliar as pessoas e monitorarem o movimento. A partir daí, vamos fazer avaliação completa sobre as intervenções no trânsito do local".

