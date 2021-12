Av. Pinto de Aguiar será duplicada e receberá ciclovia

A Avenida Pinto de Aguiar, em Pituaçu, será duplicada e passará a contar com seis faixas para circulação de veículos (três por sentido) e será construída uma ciclovia e passeios nos 3,5 km de extensão. A via tem pista dupla e interliga as avenidas Paralela e Octávio Mangabeira.

O valor para a obra está calculado em R$ 70 milhões e os trabalhos serão realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). O prazo de execução está fixado em 12 meses.

O projeto do governo é que a Pinto de Aguiar seja interligada à Paralela, formando uma via que poderá fazer parte de um transporte de alta capacidade até a Estação Pirajá, passando pela Avenida Gal Costa. A ideia é que, futuramente, o corredor de transporte possa ser operado pelo sistema BRT (Bus Rapid Transit), capaz de atender a expansão da cidade à Região Metropolitana de Salvador.

