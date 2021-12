Av. Paralela tem trânsito intenso por conta do Salvador Fest

O trânsito está intenso na avenida Luis Viana (Paralela), sentido aeroporto, na tarde deste domingo, 14, por conta da realização do Salvador Fest. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o engarrafamento já passa o viaduto Canô Veloso, nas proximidades do estádio de Pituaçu. Também a retenção de fluxo de veículos na avenida Dorival Caymmi, em Itapuã também no sentido aeroporto.



O evento teve início às 14 horas no Parque de Exposições, e reúne grandes atrações como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Psirico, Parangolé, Saulo Fernandes, Harmonia do Samba, Pablo e o grupo Sorriso Maroto.

