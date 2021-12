Av. da França é bloqueada nesta quarta-feira

A avenida da França, a pista externa ao lado dos galpões do porto, será interditada entre a Rua da Holanda e o terminal marítimo, nesta quarta-feira, 6, entre 5h e 15h, para a realização do evento de incorporação do navio Bahia à Marinha e que contará com a presença do governador Rui Costa e da presidente Dilma Rousseff.

O trânsito será desviado para a pista interna. Para reduzir transtornos, a Transalvador recomenda que os condutores utilizem o túnel Américo Simas e a Via Expressa quando o destino for a cidade alta, evitando a Av. Lafaiete Coutinho (Contorno) no período.

