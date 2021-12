Av. ACM será interditada para obras do metrô

A avenida ACM, sentido Rótula do Abacaxi, será interditada na altura da rodoviária a partir desta segunda-feira, 15. A ação ocorre até a quinta-feira, 18 e ocorre durante as madrugadas, das 23h às 5h. Já as pistas do Viaduto Raul Seixas estarão liberadas para o tráfego durante todo o período.

A interdição é para a remoção de um dos pilares da passarela de ligação do terminal rodoviário à estação de transbordo Iguatemi. Essa obra faz parte da Linha 2 do metrô e dão continuidade à requalificação do sistema viário da região onde será construída uma estação metroviária.

Nesse período de obras, o tráfego da avenida ACM sentido Rótula será desviado pela pista interna do terminal rodoviário.

Os motoristas devem ficar atentos ao trecho em obras que contará com sinalização e monitores de tráfego da Transalvador.

