Automóvel capota na Pituba e afeta trânsito

Um veículo capotou na Pituba na manhã desta segunda-feira, 26. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) não soube informar o que provocou o acidente, já que o carro, um Onix, não chegou a colidir com nenhum automóvel ou obstáculo.

A ocorrência aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a Ceará. Ninguém ficou ferido. Mas o acidente afeta o tráfego na Pituba.

adblock ativo