Atropelamento deixa uma pessoa ferida na Pituba

Uma pessoa ficou ferida na manhã desta sexta-feira, 14, após ser atropelada por um carro na Avenida Manoel Dias da Silva, na altura da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba.

O acidente aconteceu no início da manhã, mas a situação já foi resolvida e não causa reflexos no trânsito da região, de acordo com informações da Transalvador.

Nas outras vias da capital baiana, o trânsito segue intenso por conta do fluxo de veículos do horário. Intensidade registrada nas Avenidas Paralela, ACM e Tancredo Neves, nas ruas Silveira Martins (Cabula) e Waldemar Falcão (Brotas), e na Orla, sentido Pituba.

Nas últimas 24 horas, a Transalvador registrou seis acidentes, com oito feridos.

