Atropelamento deixa o trânsito lento na avenida Joana Angelica

Um pedestre foi atropelado por uma moto na avenida Joana Angélica, no bairro de Nazaré, em Salvador, na tarde desta terça-feira, 30. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente deixa o trânsito lento na região do Convento da Lapa.

Ainda de acordo com a Transalvador, a vítima se feriu e permanece na via aguardando uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. O motociclista não se feriu.

