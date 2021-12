Atropelamento de idosa congestiona a Avenida Tancredo Neves

O atropelamento de uma idosa no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, deixa o trânsito congestionado nas principais avenidas da capital, na manhã desta quarta-feira, 5. Conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o acidente foi provocado por um motociclista, na Rua Marcos Freire. O estado de saúde dos envolvidos no atropelamento ainda é desconhecido.

Com a colisão, o trânsito ficou bastante congestionado nas avenidas Tancredo Neves, sentido Hospital Sarah; na Paralela, sentido rodoviária; e na Antônio Carlos Magalhães, sentido Iguatemi.

Segundo a Transalvador, foram registrados, desde a manhã desta quarta, um acidente com um ferido na capital.

