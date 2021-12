Ato a favor de Dilma deixa avenida Paralela congestionada

Um grupo de integrantes da Central Única de Trabalhadores (CUT) realiza uma caminhada na avenida Paralela, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 11.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o grupo ocupa duas vias da pista e deixa o trânsito lento no sentido Aeroporto. Por volta das 11 horas, os manifestastes se aproximavam do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Manifestação iniciada na subida da LIP alcança o início da Avenida Paralela, deixando o trânsito congestionado pic.twitter.com/YhUVYyQAzO — Transalvador (@Transalvador1) May 11, 2016

Viaturas da Polícia Militar acompanham o ato, que teve início na subida da Ligação Iguatemi-Paralela (LIP). Na terça-feira, 10, uma série de atos em "defesa da democracia e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff" foram organizados pela CUT e bloquearam avenidas e estradas do estado.

adblock ativo