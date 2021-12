Asfalto na orla é recuperado e trânsito segue livre

O trânsito flui sem retenção na avenida Octávio Mangabeira, na orla, na manhã desta terça-feira, 5, após a conclusão da obra para fechar um buraco formado próximo a antiga sede de praia do Bahia. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a pista já foi liberada e não há congestionamento na região da orla.



Esse e outros buracos complicaram o trânsito nesta segunda-feira, 4. A situação também foi resolvida na avenida San Martin, que estava interditada para recuperação do asfasto. O serviço foi concluído nesta segunda e o tráfego liberado.

Outro ponto de congestionamento que deixou a segunda-feira dos moradores da capital complicada foi nas imediações da Estação Pirajá. A Transalvador informa que obra de recapeamento para recuperar o asfalto na região da estação já foi encerrada e a pista liberada.

adblock ativo