Árvore cai sobre dois carros em estacionamento na Garibaldi

Dois carros foram atingidos por uma árvore que caiu em um estacionamento privado, na Avenida Garibaldi, por volta do meio-dia desta quinta-feira, 6. Segundo uma estudante que passava pelo local, os dois veículos atingidos foram danificados.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que, por não ter sido em uma via pública, o tráfego não foi afetado. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) não havia recebido nenhum chamado até às 15h referente à ocorrência.

Ainda segundo a Transalvador, neste meio de tarde, há retenções apenas no Vale do Ogunjá, por conta da alteração no tráfego para a Copa das Confederações. O fluxo intenso também deixa reflexos no Dique do Tororó.

Até o início da tarde desta quinta, o órgão havia registrado três acidentes com duas pessoas feridas na capital baiana.

